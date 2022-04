Valais : Un Fribourgeois en prison pour avoir vendu 100 kg de cannabis

Un jeune homme de 27 ans, chef d’une bande de trafiquants en Valais, a été condamné à près de quatre ans de prison ferme. Le réseau transportait la came de Genève à Sion.

Clap de fin pour ce boss d’un réseau de drogues. Après avoir vendu 100 kg de haschich et d’herbe en Valais depuis 2018, le chef fribourgeois d’une bande passera 45 mois en prison. L’homme de 27 ans n’est toutefois pas le seul à avoir été interpellé l’année passée : la police avait aussi mis la main sur ses deux principaux complices et une dizaine d’autres personnes qui aidaient le groupe à faire passer la drogue de Genève à Sion. À chaque trajet, trois à cinq kilos de stupéfiants arrivaient en Valais, précise «Le Nouvelliste» .

Le Fribourgeois a comparu devant le Tribunal de Sion cette semaine et a avoué tous les faits. C’est la cinquième fois que le jeune homme est condamné. L’homme avait déjà été repéré par la police pour une histoire de drogue sur Fribourg et avait écopé de 15 mois de prison. Interrogé par le juge François Fardel à propos de son avenir, le coupable a décidé de «ne plus recommencer et effectuer un apprentissage de peintre en bâtiment».