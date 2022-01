Amérique du Nord : Un froid polaire frappe l’est du Canada et le Québec

Le mercure est descendu mardi matin jusqu’à -24,9 degrés au Québec, à Montréal, déclenchant des consommations record d’électricité.

Des températures glaciales se sont abattues sur l’est du Canada et notamment le Québec, où un record de consommation d’électricité a été enregistré mardi.

À Montréal, le mercure est descendu mardi matin jusqu’à -24,9 degrés, vidant les rues et les parcs habituellement très fréquentés par les sportifs par tous les temps. Des alertes de températures extrêmes ont été émises par Environnement Canada pour plusieurs secteurs de l’est du pays – au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador.

«Ce n’est pas exceptionnel mais ce n’est pas très fréquent d’avoir aussi froid que ça», a expliqué à l’AFP Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada, selon qui les Québécois «ne sont plus habitués vraiment au froid».

Consommation record

Pierre Lapalme, 75 ans, bien emmitouflé sous sa capuche et son bonnet, se souvient que ce type d’hiver était habituel pendant sa jeunesse, voire «encore plus froid que ça». «J’ai l’impression que c’est le réchauffement climatique, on voit maintenant très bien que les hivers sont moins froids qu’ils l’étaient dans les années 60 ou 70», explique-t-il à l’AFP.