Comme leurs pairs des autres régions du pays, les hôteliers et restaurateurs neuchâtelois ont été durement frappés par la crise sanitaire.

Les autorités neuchâteloises sortent le portefeuille et la calculatrice pour venir en aide aux établissements de l’hôtellerie-restauration. «Nous allons dégager un montant total de 6 millions de francs. En fonction du chiffre d’affaires des années précédentes, chaque entreprise pourra toucher jusqu’à 25'000 fr», a indiqué le conseiller d’Etat Jean-Nathanaël Karakash, samedi.

«Entre Noël et Nouvel-An»



Ce soutien à fonds perdus fait suite aux difficultés importantes de la branche engendrées notamment par les mesures visant à limiter la propagation de la pandémie. Il se situe à hauteur de 1,5% du chiffre d’affaires moyen de l’entreprise lors de l’exercice 2018-2019 en plus d’un montant forfaitaire de 1'500 francs qui sera alloué à tous les établissements éligibles. C’est l’Etat qui fera le premier pas en contactant, dès la semaine prochaine, les quelque 730 entreprises ayant droit à cette aide. Ensuite, celles-ci pourront déposer leurs demandes jusqu’au 31 janvier prochain. «Les établissements éligibles qui auront rempli et déposé leur dossier dans les meilleurs délais pourraient recevoir les fonds avant Noël ou entre Noël et Nouvel-An», a déclaré Jean-Nathanaël Karakash.