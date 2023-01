TF1 : Un fromager genevois dans «Koh-Lanta»

«Koh-Lanta» reprend ses droits sur la Une le mardi 21 février 2023. Moins d’un mois avant, TF1 a dévoilé l’identité de celles et ceux qui prendront part au jeu de survie, qui a été tourné aux Philippines, sur l’île de Luçon. Et comme en 2022 avec le Fribourgeois Colin , un Romand est à nouveau de la partie. Il s’agit de Martin, 30 ans.

Cet ex-trader en pétrole s’est reconverti dans le fromage. Dans un article de mai 2022 du site Immobilier.ch, on apprend que Martin Burrus, qui a étudié à l’École hôtelière de Lausanne, est aujourd’hui à la tête de deux fromageries à Vésenaz (GE) et à Carouge (GE). Une troisième serait en projet selon le communiqué de TF1. «Martin a tout plaqué pour vivre son rêve: être fromager. Pour cet ambitieux optimiste, une fromagerie ça n’est pas assez, il en ouvre donc rapidement une deuxième, et une troisième est en projet. Impatient, il faut que les choses soient toujours en mouvement pour Martin. Avide de grands espaces et de grands défis, quoi de mieux que «Koh-Lanta» pour repousser ses limites», décrit la chaîne mardi 31 janvier 2023.