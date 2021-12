Santé : Un fœtus grandissait dans son foie

Un pédiatre a enflammé TikTok en racontant l’histoire d’une patiente victime d’une grossesse extra-utérine extrêmement rare. Elle a survécu, mais pas l’enfant à naître.

Le médecin explique que les grossesses extra-utérines sont bien connues, mais que le plus souvent, l’ovule se développe dans les trompes de Fallope ou dans l’abdomen. «Mais jamais dans le foie. C’est une première pour moi», assure le spécialiste. Plus précisément, la patiente présentait une forme extrêmement rare de grossesse ectopique, lors de laquelle «un œuf fécondé s’implante et se développe en dehors de la cavité principale de l’utérus», explique la clinique Mayo. Outre le fait qu’un être humain se développe là où il ne devrait pas, cette anomalie entraîne des saignements vaginaux ainsi que des douleurs pelviennes et abdominales, qui augmentent généralement au fur et à mesure que l’enfant à naître grandit.