Australie : Un fugitif à poil cerné par les crocodiles pendant quatre jours

En tentant d’échapper aux autorités, un homme s’est retrouvé en très fâcheuse posture dans une mangrove du nord du pays. Deux potes qui passaient par là l’ont secouru.

Cam Faust et son compagnon de pêche récréative, Kev Joiner, étaient en train de poser des pièges à crabes, dimanche dans une mangrove des environs de Darwin (Territoire du Nord), quand ils ont été surpris par des cris de détresse. En s’approchant avec leur barque, les deux acolytes ont découvert un homme en fâcheuse posture. Luke Voskresensky, 40 ans, était nu, couvert de boue, de coupures et de piqûres d’insectes. Il s’accrochait laborieusement à un arbre entouré d’eaux infestées de crocodiles.

«Cela n’avait aucun sens pour nous. Il s’était installé dans l’arbre et n’était qu’à un mètre au-dessus de l’eau, où il y avait des crocodiles», raconte Cam Faust au «Guardian» . L’étrange individu a expliqué à ses sauveteurs qu’il était perdu depuis quatre jours et qu’il avait survécu en mangeant des escargots. Kev Joiner admet que lui et son ami ont hésité avant de laisser le naufragé embarquer.

Cueilli par la police à l’hôpital

«Quand nous l’avons vu aussi mal en point, combien de coupures il avait et comme il était déshydraté et assez faible, nous avons pensé qu’il valait mieux le mettre dans le bateau», témoigne-t-il. Cam a prêté son short au malheureux et lui a donné une bière. Luke Voskresensky a ensuite été pris en charge par une ambulance puis soigné à l’hôpital, sous surveillance policière. Mis en examen pour attaque à main armée, le quadragénaire s’était débarrassé de son bracelet électronique la semaine dernière et avait tenté de fuir les autorités.