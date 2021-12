Indonésie : Un fugitif français arrêté par hasard après 20 ans de cavale

Condamné en 2001 en France, pour un double meurtre commis au Guatemala en 1991, un Français a été arrêté pour une histoire de passeport en Indonésie, après être notamment passé par Miami.

Un fugitif français, condamné par contumace à une peine de prison à vie pour un double meurtre, a été arrêté en Indonésie, après que son bateau a subi une avarie due à une tempête, mettant fin à une cavale de plus de 20 ans.

Thierry A., 62 ans, et un compatriote ont dû accoster le 3 octobre dans les îles indonésiennes des Talaud, situées entre les Philippines et l’Indonésie, pour chercher de l’aide afin de réparer leur voilier. Les autorités les ont appréhendés pour séjour irrégulier en Indonésie, a indiqué, jeudi, le chef de la police locale, Lendi Hutabarat. «Leur système de navigation a été endommagé à cause des fortes vagues», a indiqué le responsable.