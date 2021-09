France : Un funambule relie la Tour Eiffel au théâtre de Chaillot

À l’occasion des journées du patrimoine, Nathan Paulin a relié samedi les deux monuments parisiens, sur une corde à 70 mètres de hauteur.

«J’avais beaucoup imaginé la traversée et puis y être c’était bien. Ce n’était pas évident parce que marcher 600 mètres, se concentrer, avec tout ce qu’il y a autour, la pression, ce n’était pas facile, moins facile que ce que j’avais imaginé, comme je l’avais déjà fait mais c’était quand même beau», a-t-il déclaré. «Aujourd’hui, la difficulté, c’était déjà d’installer cette ligne parce que techniquement c’est compliqué en termes d’autorisations», sans compter «le stress lié aux gens (…) au fait qu’il y ait beaucoup de monde», a-t-il relaté.

«La motivation (…) est principalement de faire quelque chose de beau et de le partager et d’apporter un nouveau regard aussi sur le patrimoine, c’est rendre vivant le patrimoine», s’est-il réjoui. Il avait déjà, lors de l’édition 2017 des journées du patrimoine – durant lesquelles les Français sont invités à visiter des sites patrimoniaux habituellement fermés au public –, marché sur un fil tendu entre la Tour Eiffel et le Trocadéro.