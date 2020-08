France voisine

Un futur centre commercial pourrait assécher l’Allondon

Un complexe de 70 magasins pourrait voir le jour dans le pays de Gex. D’après des spécialistes, sa construction entraînerait un assèchement de la rivière.

Un projet de centre commercial géant, prévu sur la commune de Saint-Genis-Pouilly (F), fait rager les protecteurs de l’environnement. Avec ses deux mille places de parking et ses potentiels 70 futures enseignes, le complexe pourrait provoquer l’assèchement de l’Allondon, rivière qui prend sa source dans l’Ain et se jette dans le Rhône à Dardagny (GE).

«Chemin de cailloux»

Interrogés par la «Tribune de Genève», un géologue et membre d’une association de protection de l’environnement du Pays de Gex et le secrétaire de la Fédération des sociétés de pêches genevoises tirent la sonnette d’alarme. Pour le premier, les surfaces imperméables du complexe commercial empêcheront l’eau d’entrer dans les sols. La nappe phréatique ne serait plus alimentées. Le second estime qu’une pareille construction pourrait faire de la rivière un «chemin de cailloux». Il précise que l’Allondon est déjà très asséchée par les golfs environnants.

Le 5 septembre, dans le pays de Gex, les citoyens manifesteront contre ce projet de centre commercial, autorisé par la Cour administrative d’appel de Lyon après six ans de bataille juridique.