Bâle : Un fuyard se moque de policiers bloqués dans leur Tesla

À cause d’une mauvaise manipulation, une patrouille de la police bâloise n’a pas pu arrêter un cycliste qui refusait de se soumettre à un contrôle. Il en a profité pour se payer la tête des agents.

Ces faits sont relatés dans un rapport que s’est procuré le portail Prime News et relayés ce jeudi dans la «Basler Zeitung». Finalement, un policier a réussi à entrouvrir une portière arrière et a pu appréhender le fuyard. Le fait de ne pas avoir positionné le levier de vitesse au bon endroit est évoqué pour expliquer le possible blocage des portières.