Actualisé il y a 34min

Vaud

Un galeriste avait vendu des faux bronzes de Hodler

Le procès d’un Montreusien indélicat s’est ouvert lundi. Il est accusé d’avoir vendu plusieurs oeuvres d’art attribuées à tort au célèbre peintre bernois.

L’accusé avait vendu plusieurs fausses oeuvres de Ferdinand Hodler. KEYSTONE

Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est Vaudois se penche depuis lundi à Vevey sur le cas d’un ancien galeriste d’art de la Riviera. Ce Vaudois de 73 ans est accusé notamment d’avoir écoulé plusieurs copies d’un faux bronze de Ferdinand Hodler entre 2007 et 2013.

L'ancien galeriste présente bien et s’exprime calmement. Selon l’acte d’accusation, il a vendu comme authentiques ses copies numérotées des «Bûcherons», une soi-disant sculpture de Ferdinand Hodler représentant deux hommes tirant une bille de bois. Et ce successivement pour des sommes de 60'000, 400'000 et 250'000 francs.

Pourtant de sérieux doutes avaient déjà été émis sur l’authenticité de l’œuvre. Pour mémoire, le célèbre peintre bernois n’aurait jamais sculpté de sa vie. Le Montreusien indélicat a aussi placé certaines de ses copies en garantie de prêt pour des montants de 15'000, 40'000, 30'000 et 110'000 francs. Ces faits détaillés dans l’acte d’accusation se sont étalés de 2007 à 2013.

Une origine rocambolesque

L’origine de cette affaire est rocambolesque. C’est en effet en juillet 2001 qu’un anonyme achète pour 30 francs sur un marché de Villeneuve (VD) le plâtre des «Bûcherons». Cet homme le revend le mois suivant pour 100 francs à un escroc, reconnu depuis comme tel par la Justice dans cette même affaire en 2014.

C’est ce dernier qui décide de faire passer l’œuvre pour un Hodler en y apposant la dédicace factice : «À mon ami O.Pilloud / F.Hodler / Breitfeld 1897». Dès 2003, un historien d’art et ancien conservateur des monuments historiques établit contre toute attente un «certificat d’authenticité en forme de rapport d’expert» pour ce plâtre obscur.

Importants prêts jamais remboursés

Son propriétaire en tire quatre bronzes et quatre nouveaux plâtres. Trois plâtres dont l’original et quatre bronzes arrivent dans les mains de l’accusé en 2007 qui fait couler dix autres bronzes. L’homme a déboursé 2’500 francs pour le seul plâtre original pour lequel il obtient en 2008 la première des deux expertises d’authenticité de l’Institut suisse pour l’étude de l’art.

L’accusé explique à la barre croire toujours à l’authenticité des «Bûcherons». «Cette œuvre est exceptionnelle !" a-t-il même asséné en agitant les mains. En début d’audience, l’avocat du prévenu a fait savoir qu’il estime que son client souffre d’un trouble qui nécessiterait une expertise psychiatrique. Mais le galeriste s’oppose à cet examen qui aurait pu servir sa cause.

Troubles psychiques

La justice reproche aussi au prévenu de s’être fait prêter à des taux importants des sommes à six chiffres par divers amateurs d’art et investisseurs. Ces montants étaient censés servir de garantie dans le cadre de la vente de tableaux des stocks veveysans et genevois du prévenu. Or, l’accusé avait déjà vendu certaines de ces œuvres à sa compagne afin de ne jamais avoir à rembourser ses créanciers suite à sa mise en faillite, selon l'accusation.

Sur le banc des accusés se trouve aussi une Zurichoise de 51 ans, domiciliée à Montreux et qui n’est autre que la compagne du prévenu. Elle doit répondre de complicité de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. L'ancien galeriste est renvoyé pour abus de confiance et escroquerie par métier.

Ventes malhonnêtes

Enfin, le prévenu est accusé d'avoir escroqué un collectionneur dans le cadre de la vente de tableaux de Léger, Dufy et Masson. Censée rapporté 75’000 francs, cette affaire n’en avait généré que 45'000 et le Montreusien n’avait remis au final que 10'000 francs à son mandataire. Le procès se poursuit jusqu'à mercredi.