Riviera vaudoise

Un galeriste-escroc écope de 18 mois avec sursis

Le Tribunal correctionnel de l’Est Vaudois a condamné un Montreusien de 73 ans qui avait, entre 2007 et 2013, écoulé plusieurs copies en bronze d’une fausse sculpture d'Hodler. Il avait aussi pris part à d’autres affaires frauduleuses.

Le Vaudois de 73 ans, ayant officié à Vevey et Genève, est reconnu coupable des chefs d’accusation d’abus de confiance et d’escroquerie par métier. A l’énoncé du verdict, il est apparu impassible. Le retraité est aussi condamné à verser au total environ un million de francs de dommages et intérêts à ses victimes.