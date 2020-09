E-sport – «TFT» : Un gamer de 16 ans est devenu champion du monde

Le Français Double61 a remporté avec la manière le premier championnat du monde de «Teamfight Tactics». Les Européens ont manqué de peu le triplé.

Double61, qui a depuis rejoint la team Kameto Corp, a ainsi représenté l'Europe à la phase finale des Worlds, avec son compatriote, le Toulousain Voltariux, et le Danois Lev D Trotskij. A seulement 16 ans, le Normand ne s'est pas laissé impressionner par l'enjeu. Il a su garder son sang froid et appliquer ses stratégies. Et ça a payé.