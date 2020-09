On la frappe, on lui donne des coups de pied dans le dos et on lui tire les cheveux. Une vidéo montre plusieurs filles s’en prendre à une ado du même âge à Reinach (AG). Selon Tele M1, l’enregistrement date d’octobre dernier, mais l’école que fréquentent les protagonistes n’a eu connaissance du clip que la semaine dernière.