Autriche: Des motards cachaient des armes et des drapeaux nazis

La police autrichienne a saisi des milliers d’armes à feu, du matériel néonazi et arrêté six personnes au cours de perquisitions dans une bande de motards d’extrême droite, a annoncé le gouvernement jeudi. «Trente-cinq armes longues, 25 pistolets-mitrailleurs, 100 pistolets, 400 armes de signalisation», des «composants pour 500 à 800 armes» et «plus de 10’000 munitions, ainsi que des lance-grenades ont été saisis» lundi, a écrit le Ministère de l’intérieur.