Brésil: Un gang l’enlève, elle est retrouvée vivante au cimetière

Une femme de 36 ans enfermée dans une tombe d’un cimetière de l’État brésilien du Minas Gerais a été retrouvée vivante, après un calvaire d’environ dix heures, a annoncé, jeudi, la police militaire. L’alerte a été donnée mardi, par des employés du cimetière municipal de Visconde do Rio Branco, qui ont repéré des traces de sang près d’une niche funéraire fraîchement scellée avec des briques et du ciment.

«Les agents ont entendu des appels au secours, cassé la paroi et retiré une femme qui présentait des blessures à la tête et des plaies sur les bras», précise la police. La victime avait été placée vivante dans une niche funéraire intégrée dans une structure, qui permet d’empiler des tombes au-dessus du niveau du sol.

Selon les estimations de la police, cette mère de famille a été enfermée dans la tombe la veille au soir, et n’a été délivrée qu’environ dix heures plus tard. Deux suspects, de 20 et 22 ans, étaient toujours recherchés par les forces de l’ordre. Le commissaire chargé de l’enquête, Diego Candian Alves, a évoqué une «vengeance» de membres d’un gang, en raison d’un différend concernant des armes et de la drogue.