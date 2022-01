Belgique - Un garçon de 12 ans poignarde un policier devant sa mère

Belgique : Un garçon de 12 ans soupçonné de tentative de meurtre sur un policier

Lors d’une altercation, l’ado aurait sorti un couteau et aurait frappé plusieurs fois dans le dos un agent de quartier à Peer, dans le nord-est de la Belgique.

Les faits se sont produits jeudi après-midi à Peer dans la province du Limbourg (Nord-Est néerlandophone), quand une discussion entre deux frères, leur mère et un policier qui réglait la circulation a dégénéré.

Pour une raison qui reste à déterminer, le plus jeune des deux frères, âgé de 12 ans, a sorti un couteau et frappé le policier, un agent de quartier de la zone de police de Kempenland. Il a été rapidement interpellé, tout comme son frère de 17 ans et la mère.