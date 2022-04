New York : Un garçon de 12 ans tué par balles en allant acheter à manger

Jeudi soir, un pré-adolescent et une jeune femme de 20 ans ont essuyé des tirs de balles alors qu’ils venaient de parquer pour se servir à l’emporter. L’un est mort, l’autre est blessée.

Un garçon de 12 ans a été tué par balles jeudi soir à New York, alors qu’il était assis dans une voiture à l’arrêt en compagnie d’une jeune femme qui a été blessée et d’une fillette saine et sauve, ont annoncé la police et le maire de la ville.