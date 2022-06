Zurich : Un garçon de 6 ans aurait tenté de contraindre ses camarades à des actes sexuels

Un incident s’est produit récemment dans une structure d’accueil. Une mère affirme qu’un garçon a agressé son fils et a porté plainte.



Les faits se sont produits dans une structure appartenant à une école de la ville de Zurich Photo: Tamedia/Urs Jaudas

Des enfants de la structure d’une école de la ville de Zurich composée de classes enfantines et primaires auraient été contraints par un camarade de 6 ans à des actes sexuels: «Mi-mai, il a demandé à un enfant de baisser son pantalon et l’a menacé de coups s’il ne le faisait pas et il a dit «je vais mettre mon truc dedans». Environ un mois plus tard, il a dit à mon fils de 6 ans de «lécher son sifflet» et l’a forcé à le faire», raconte une maman de 33 ans.

Même si la direction de l’école lui a assuré que le garçon ne fréquenterait temporairement plus la garderie, la maman n’est pas rassurée: «Il finira bien par revenir», dit-elle. Elle demande que quelque chose soit fait. En attendant, elle a déposé une plainte auprès de la police.

Le département zurichois de l’éducation est au courant de l’incident. «Les deux garçons concernés ne sont plus dans le même jardin d’enfants», explique le porte-parole Marc Caprez. Selon lui, l’incident sera clarifié au sein de l’école et la suite de la procédure sera discutée. Une communication aux autres parents est en outre envisagée avec les services spécialisés. Aucun autre incident du genre n’a été signalé.

«Le problème doit être reconnu et pris au sérieux»

Selon le psychologue pour enfants et adolescents, Philipp Ramming, un tel comportement peut cacher un désir d’attention. Il exclut en revanche tout intérêt sexuel concret. «Les enfants voient souvent le comportement des adultes, mais ne le comprennent pas ou ne peuvent pas le classer correctement. Ils utilisent par exemple des mots méchants sans savoir ce qu’ils signifient», explique-t-il. Ils peuvent ainsi s’inspirer du comportement sexualisé de leurs parents et de leurs frères et sœurs plus âgés. «Dans le pire des cas, les enfants qui adoptent un tel comportement ont eux-mêmes vécu des comportements transgressifs», poursuit l’expert.

Dans de telles situations, outre l’école, les parents ont également un rôle à jouer: «Il faut une collaboration entre l’école et les parents pour aider et accompagner le garçon égaré.» Il plaide contre un changement d’établissement. «Tant qu’une amélioration du comportement est possible, l’enfant devrait rester dans son environnement habituel.» En revanche, si le comportement s’aggrave, une aide professionnelle deviendrait nécessaire. Les autres parents devraient également chercher le dialogue avec leurs enfants et expliquer ce qui s’est passé.

L’avis d’un expert juridique

Soupçon de maltraitance ou d’abus sur un enfant?