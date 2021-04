Les alentours de la gare de Haggen dans le canton de Saint-Gall sont en construction depuis plusieurs semaines. Samedi dernier, un lecteur reporter qui voit le chantier depuis son appartement y a observé quelque chose de curieux. «J’ai vu un enfant monter dans une pelleteuse, démarrer la machine et aider un ouvrier dans son travail.» Il trouvait que c’était dangereux pour un enfant d'utiliser un engin de construction alors que des voitures circulaient sur la route à côté. Un voisin a fini par appeler la police. Lorsque celle-ci est arrivée sur les lieux, le garçon aurait sauté de la pelleteuse et se serait caché, raconte le lecteur reporter. Après avoir parlé à l’un des ouvriers présents, la police serait repartie et le garçon aurait continué à conduire l’excavateur.