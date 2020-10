La séquence a bien fait rire les présentateurs de la chaîne d’information en continu MSNBC. En direct depuis chez lui, le pédiatre Irwin Redlener était interrogé sur la crise sanitaire aux Etats-Unis et plus spécifiquement sur son évolution à New York. Un sujet sérieux pour lequel le médecin donnait une analyse plutôt pessimiste. «Nous devons nous habituer à vivre avec l’épidémie, nous n’allons pas nous en défaire avant plusieurs années», expliquait l’expert.