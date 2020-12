Valais : Un garde-chasse condamné pour avoir détenu un aiglon royal

Un garde-chasse valaisan a été reconnu coupable d’avoir détenu dans son écurie un aiglon royal, par moments deux, sans l’autorisation cantonale requise.

Un garde-chasse valaisan a été reconnu coupable de violation de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et des animaux sauvages. Il écope d’une peine pécuniaire de 40 jours-amendes à 330 francs, avec sursis. Il va faire appel.

Il est reproché au garde-chasse du Service de la chasse, de la pêche et de la faune du canton du Valais (SCPF) d’avoir détenu dans son écurie, entre le 5 et 23 juillet 2018, un aiglon royal, par moments deux, sans l’autorisation cantonale requise. L’ordre lui avait été donné de transférer ces animaux protégés le plus rapidement possible, indique lundi le Tribunal du district de Sion.