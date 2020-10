Après l'affaire Alexandre Benalla, qui avait été accusé d'avoir molesté deux manifestants en 2018, l'histoire qui s'est déroulée en août dernier pourrait également faire du bruit. Un autre membre de la garde rapprochée du président, un policier du GSPR (Groupe de sécurité de la présidence de la République) a eu un comportement imprudent lors de son service, une attitude «jugée incompatible avec l’habilitation secret-défense» selon le colonel Benoît Ferrand, le directeur du GSPR. Ce groupe comprenant plus de 70 agents se doit d’assurer la protection personnelle et immédiate du président français et sa famille. Alexandre Benalla en faisait d'ailleurs également partie.