Vatican : Un garde suisse s’évanouit brièvement sous les yeux du pape

Alors que le souverain pontife donnait son audience hebdomadaire, le garde s’est effondré avec fracas, du fait de la chute de son casque et de sa hallebarde.

Le pape est arrivé et est passé devant le jeune garde suisse.

Le garde suisse s’est effondré subitement, la face contre terre, causant un grand fracas du fait de sa hallebarde et de son casque. Il a été aussitôt secouru par les personnes se trouvant autour de lui, qui l’ont aidé à se relever. L’épisode n’a duré qu’une vingtaine de secondes.

Sur les images de l’incident, on peut voir le pape François, assis sur son grand fauteuil tendu de tissu blanc, regarder d’un œil inquiet derrière ses lunettes le jeune garde en uniforme chamarré revenir à lui. Au bout de deux minutes, le temps de reprendre ses esprits, le garde suisse a été accompagné hors de la salle.

Un uniforme peu adapté à la chaleur

Interrogé par l’AFP sur les causes de ce malaise, le Vatican a invoqué une «probable chute de tension». «Il va bien», a-t-il précisé.

Toujours est-il que le célèbre uniforme des gardes suisses à rayures bleues, jaunes et rouges n’est pas très adapté à la chaleur estivale: outre un casque orné de plumes, il se compose de guêtres, d’un pantalon bouffant et d’une veste à col blanc.

La garde suisse, chargée d’assurer la sécurité du pape et du Vatican, constitue la plus vieille armée du monde: elle fut en effet créée en 1506 par le pape Jules II.

Il donne un siège au garde fatigué

En mars 2013, plusieurs médias italiens avaient rapporté un épisode insolite survenu au Vatican. Le pape François sortant à l’aube d’une pièce interroge un garde suisse: «Tu es resté debout toute la nuit, mon fils?» Le pape était ensuite revenu sur ses pas et était retourné avec une chaise. Le garde avait protesté en disant que c’était interdit par le règlement mais le pape l’avait rassuré et il avait obtempéré et s’était assis.