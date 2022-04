Un gardien de la prison de Champ-Dollon, accusé de contrainte sexuelle, a été acquitté

Genève : Un gardien accusé d’actes sexuels par une collègue a été blanchi

Le Tribunal de police a acquitté un agent de détention. Une femme, qui travaillait à ses côtés, lui reprochait une contrainte sexuelle fin 2018.

Le Tribunal de police a acquitté un agent de détention qu’une ex-collègue avait accusé de contrainte sexuelle. Les actes qui lui étaient reprochés remontaient au 17 novembre 2018, sur leur lieu de travail, à la prison de Champ-Dollon, en l’absence de témoins. Ainsi que le rapporte la «Tribune de Genève», les juges ont considéré que les versions des deux parties divergeaient, qu’il n’existait aucune trace matérielle des faits dénoncés et que les déclarations de la plaignante étaient variables et contradictoires. Ils ont donc estimé impossible, «au-delà de tout doute sérieux et insurmontable», de condamner le prévenu. La plaignante, entre-temps licenciée, a renoncé à faire appel de ce jugement.