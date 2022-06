Prison de Zurich: Un gardien aurait fourni des détenus en drogues et natels

«Lorsque j’étais nouveau en prison, un surveillant s’est approché de moi et m’a dit de lui faire savoir si j’avais besoin de quelque chose», raconte un ex-détenu. Dans un premier temps, il y aurait renoncé par peur d’être piégé. Mais lorsqu’il a entendu comment d’autres détenus se procuraient ainsi des téléphones portables et de la drogue, il a finalement lui aussi «commandé» un natel. «Peu de temps après qu’une connaissance a remis l’argent au gardien, j’avais le portable dans ma cellule», raconte l’homme.

La direction de la justice reste floue

Pendant des mois, des objets interdits auraient ainsi été introduits dans la prison. Le pot aux roses aurait été découvert, en avril, lors d’une descente de police. Selon l’ex-détenu, au moins un collaborateur aurait été mis à pied. À la direction de la justice zurichoise, on confirme uniquement que des objets interdits ont été saisis, début avril, à la prison de Zurich, lors de contrôles de cellules. «Il n’est pas encore possible de dire si des collaborateurs sont impliqués et dans quelle mesure», déclare la porte-parole Elena Tankovski. L’office ne veut pas s’exprimer davantage sur les cas individuels.

Des cas similaires dans le canton de Vaud

Ce n’est pas la première fois qu’un gardien effectuerait du trafic en prison. En 2017, un homme incarcéré pour viol et un surveillant ont été condamnés pour avoir fait entrer du cannabis et des téléphones dans les Établissements pénitentiaires d’Orbe, dans le canton de Vaud. En mai de cette année, la police cantonale vaudoise est intervenue également aux Établissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe. Les policiers ont interpellé simultanément deux personnes: un agent de détention et une personne détenue. Ces personnes sont soupçonnées d’avoir introduit dans la prison des téléphones mobiles et des stupéfiants, puis de les avoir revendus à d’autres personnes détenues.