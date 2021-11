Tensions à Champ-Dollon : Un gardien condamné pour une lettre de menaces

L’employé a écopé de 30 jours-amendes pour s’en être pris à l’ancien directeur de la prison, qui ne faisait pas l’unanimité au sein de l’établissement genevois.

Une lettre griffonnée à la va-vite, sans trop réfléchir, lui vaut une condamnation. Un gardien de Champ-Dollon a écopé de 30 jours-amende pour tentative de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, rapporte la « Tribune de Genève ». En octobre 2020, cet employé de la prison genevoise avait menacé par écrit le directeur de l’établissement. Ce dernier faisait alors face à une révolte du personnel contre la réforme Ambition, dont il était porteur.

«Martin, ton projet on n’en veut pas. Tu veux voir qui est le plus fort… […] Tu verras… ABE», avait écrit le prévenu, avant de glisser son courrier dans le casier du dirigeant. Deux mois plus tard, il lui faisait parvenir une lettre d’excuses.