Lorsqu’un gardien trouve le chemin des filets, fait déjà rarissime en soi, cela résulte bien souvent d’une montée sur un coup de pied arrêté de la dernière c hance , en fin de match. Plus inhabituel encore, certains frappent eux-mêmes les coups francs et/ou les penalties, comme les Chilavert, Ceni et autre Higuita en leur temps . Thomas King, lui, se classe dans une catégorie à part.