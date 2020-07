Football

Un gardien suédois égalise à la 90e

Anders Lindegaard a permis aux siens de sortir de la zone de relégation, en marquant à la dernière minute de la rencontre entre Falkenberg et Helsingborg (2-2).

Falkenberg, lanterne rouge du championnat suédois, pensait sans doute tenir sa deuxième victoire de l’exercice et grimper à la 11e place du classement. Le club du Sud du pays a toutefois dû déchanter, alors qu’il restait exactement 37 secondes avant la fin du temps réglementaire.

La 89e minute et 23 secondes, c’était le moment choisi par le gardien Anders Lindegaard, passé par Manchester United entre 2011 et 2015 (29 matches disputés), pour inscrire le premier but de sa carrière chez les professionnels. Sur un corner venu de la droite, il a parfaitement croisé sa tête dans le petit filet de son homologue.