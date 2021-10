Des manquements dans l'application du processus de travail pour le service de nuit ont entraîné un affaiblissement du degré de sécurité qui a contribué à rendre l'évasion possible: ce sont les conclusions des premières analyses et auditions en lien avec l'évasion de Bashkim L. de la prison centrale de Fribourg dans

A la lumière de ce constat, Maurice Ropraz, directeur de la sécurité et de la justice du Canton, a décidé d'ouvrir une enquête administrative. Celle-ci portera sur l'organisation de l'établissement pénitentiaire, ses processus et leur contrôle, annoncent les autorités dans un communiqué de presse diffusé mercredi.

Parallèlement à ces manquements, une succession de fautes spécifiques émanant de l'une des personnes en charge du service de nuit ce soir-là ont été constatées. En raison de la gravité de ces fautes et de leurs conséquences, la Direction de la sécurité et de la justice indique que la confiance est rompue qu'une procédure de licenciement pour justes motifs est ouverte, avec suspension immédiate de l'activité de la personne impliquée.

Radicalisé en prison

Le 11 mai 2013, avec un complice, il avait abattu un Italien d'origine kosovare de 36 ans à Frasses (FR). Alors que ce dernier rentrait à son domicile avec sa compagne, leurs enfants âgés de 6 mois et 2 ans et ses enfants de 6 et 8 ans d'un premier mariage, les deux tueurs ont surgi et lui ont tiré dessus à une quinzaine de reprises.