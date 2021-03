La réalisation de cette gourmandise est un jeu d’enfant: on mélange des flocons d’avoine, de la banane, du sirop d’érable, une pincée de sel, une tombée de bicarbonate, du lait d’avoine et un œuf. Si on le souhaite, on peut aussi y rajouter de la protéine en poudre. Reste à parfumer le gâteau à son goût: avec de la cannelle, du chocolat, du beurre de cacahuètes, des myrtilles, de la vanille, etc. Si on veut un résultat plus moelleux, on peut mixer le tout, mais conserver les flocons entiers rajoutera de la mâche: à chacun de décider ce qu’il préfère. On dépose la pâte dans un plat adapté au four graissé, ou dans un ramequin si on veut faire une portion individuelle, et on va cuire cela entre 15 et 20 minutes entre 180°C et 200°C.