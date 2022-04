Energie: Un gaz synthétique suisse pour réduire la dépendance à la Russie

Énergie : Un gaz synthétique suisse pour réduire la dépendance à la Russie

Inaugurée à Dietikon (ZH), la première installation «Power-to-Gas» permet de contribuer à la neutralité climatique et de devenir moins dépendant des gaz étrangers.

De nos jours, il ne s’agit plus seulement d’atteindre les objectifs climatiques, précise la « Schweiz am Wochenende ». Depuis les débuts de la guerre en Ukraine , il est devenu important de réduire la dépendance de la Suisse vis-à-vis des importations de gaz. Le journal alémanique rappelle que la Suisse importe la quasi-totalité de ses besoins annuels en gaz (environ 32 térawattheures) de l’étranger et près de la moitié provient de Russie .

Lors de l’inauguration de «Power-to-Gas», Ronny Kaufmann, chef de Swisspower – l’alliance stratégique de 22 Services industriels suisses et entreprises régionales de gestion de l’énergie, des eaux usées, des déchets et de services multimédias, a souligné «l’énorme potentiel» de l’installation. Il chiffre la production potentielle de gaz synthétique suisse entre cinq et dix TWh par an. Alors certes, une seule installation ne suffira pas mais «avec cette technologie, la Suisse pourrait remplacer près de la moitié de toutes les importations de gaz russe», poursuit-il. Il espère désormais un soutien de la Confédération «car il faut maintenant construire beaucoup et rapidement», conclut-il.