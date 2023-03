Hockey sur glace: Un GE/Servette muet s’incline à Lugano

Josh Jooris est bloqué par Samuel Guerra et Calvin Thürkauf.

Privé de son capitaine Rod (blessé) et de Tömmernes (malade), GE/Servette est passé à côté de son sujet à Lugano (2-0) et voit son adversaire égaliser dans ce quart de finale. Sur la glace d’une Cornèr Arena bien peu garnie, les Aigles ont manqué d’un peu de tout pour espérer un meilleur sort face à de vaillants Tessinois. Ils devront présenter un bien meilleur visage samedi soir aux Vernets.

Le GSHC s’attendait à vivre un premier tiers sous haute tension et s’était préparé à cela. Il n’en a rien été. Les Bianconeri sont bel et bien rentrés forts dans cette rencontre, mais leurs limites techniques ont permis aux Aigles de les contenir assez facilement. La première moitié de cet acte II a d’ailleurs été plutôt plate et terne. Les empoignades entrevues à chaque arrêt de jeu mardi aux Vernets n’ont pas existé.