Philippines : Géant audiovisuel contraint de fermer ses 53 chaînes

Le groupe ABS-CBN, opposé au gouvernement, a été contraint de fermer ses radios et TV régionales en raison de la chute de ses revenus publicitaires due à la perte de sa licence d’exploitation.

Comme des centaines de journalistes philippins du géant audiovisuel ABS-CBN, Dhobie de Guzman, présentateur vedette d’un journal télévisé régional, se retrouve privé d’antenne, son groupe très critique envers le pouvoir ayant perdu sa licence d’exploitation. La fermeture de 53 stations radios et chaînes de télévision régionales, qui diffusaient en six langues, ôte également à des millions de Philippins leur principale source d’information et de divertissement.