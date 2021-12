Villeneuve (VD) – Un géant autrichien de l’ameublement s’attaque au marché romand

Un nom inconnu et un logo avec un imposant X rose sur un fond vert flashy : l’arrivée en Suisse romande de Mömax peut intriguer le chaland . Mais pas de quoi inquiéter l’un de ses nombreux rivaux. « Nous aimons la concurrence, elle nous motive à faire mieux », affirme Ikea. À Villeneuve, Mömax prend la place d’Interio dans une zone commerciale déjà bien occupée par des marchands de meubles. « Tous ensemble, nous créons une meilleure dynamique et cela facilite notre implémentation, d’a ut an t plus que nous ne sommes pas connus ici » , explique Régis Paudex, CEO de Mömax suisse. Cette concentration est-elle saine? « Oui, c’est m ême m ieux , répond sans détour Olivier Nimis, directeur de Remicom et spécialiste de l’immobilier commercial . C ar le monde attire le monde et chaque commerce de détail ne vise pas la même cible ».