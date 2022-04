Genève - Un géant fleurit pour la première fois en 40 ans

Perché à plus de trois mètres de hauteur, son panache rouge illumine la serre du Jardin botanique de Genève. Planté en 1983, un lys géant a éclos il y a quelques jours. Un véritable évènement: non seulement il aura fallu attendre 40 ans pour admirer les 150 à 250 fleurs qui ornent la pointe du Doryanthes palmeri, mais en plus, l’explosion de couleurs ne se reproduira plus jamais. La plante ne fleurit en effet qu’une seule fois au cours de son existence.