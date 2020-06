Arctique russe

Un géant minier accusé de rejeter ses eaux usées dans la nature

Une usine d'enrichissement de minerai affirme que ses réservoirs ont débordé. Un journal de l’opposition prétend que le rejet était volontaire.

Selon un communiqué publié sur le site de Nornickel, l'incident concerne l'usine d'enrichissement de Talnakh, située près de la ville arctique de Norilsk. Les eaux usées, utilisées pour le traitement des minerais extraits de la région, ont «débordé d'un réservoir» dimanche et se sont déversé dans la nature, selon la compagnie. Ce rejet a ensuite été «stoppé» par le personnel de l'usine et il ne représente «aucune menace de fuite de déchets», selon Nornickel.

Les services du ministère russe des Situations d'urgence sur place, cités par l'agence publique Ria Novosti, ont toutefois évoqué un risque de contamination de la rivière Kharaïelakh avoisinante par des substances toxiques. Le Comité d'enquête russe a confirmé dans un communiqué un «rejet non autorisé de déchets liquides dans la zone de toundra» près de Talnakh et annoncé l'ouverture d'une enquête.

Un rejet illégal à dessein?

Le journal d'opposition Novaïa Gazeta a pour sa part affirmé que l'usine rejetait illégalement à dessein les eaux usées dans la nature et publié des images de la zone. Selon ses correspondants locaux, les employés de Nornickel ont démonté les tuyaux de rejet à la hâte lors de l'arrivée sur place des enquêteurs et services d'urgence. Une porte-parole de Nornickel, Tatiana Egorova, a confirmé à l'AFP que les employés de l'usine avaient pris la décision de «rejeter de l'eau purifiée du réservoir» et qu'une enquête interne était en cours.