Royaume-Uni: géant minier devant la justice après une coulée de boue meurtrière

Royaume-Uni : Un géant minier devant la justice après une coulée de boue meurtrière

L’australien BHP est visé par une plainte collective pour sa responsabilité dans la rupture d’un barrage de déchets qui a causé une catastrophe écologique et fait 19 morts au Brésil en 2015.

Le barrage avait libéré une gigantesque coulée de boue qui avait totalement submergé le village de Bento Rodrigues. La coulée s’était ensuite répandue jusqu’à l’Atlantique, tuant des milliers d’animaux et dévastant des zones de forêt tropicale.

BHP était le copropriétaire, avec le groupe brésilien Vale, de la compagnie minière brésilienne Samarco gérant le barrage de déchets de minerai de fer qui s’est effondré le 5 novembre 2015. Plus de 200’000 plaignants, dont le peuple autochtone Krenak, sont déjà parties prenantes à cette action, selon le cabinet Pogust Goodhead, qui les défend, mais un nombre équivalent de clients se préparerait à rejoindre la plainte.

Le nombre de plaignants pourrait dépasser les 400’000

Le cabinet, qui salue une victoire après quatre ans de procédure, affirme qu’il s’agit du plus important contentieux de groupe jamais examiné par un tribunal civil en Angleterre. Au total, les sommes demandées à l’entreprise par plus de 400’000 plaignants pourraient dépasser 10 milliards de livres (11,15 milliards de francs), précise le cabinet, contre 5 milliards de livres de dommages initialement estimés lors du dépôt de la plainte.

La date d’ouverture de ce procès, dont les audiences sont prévues sur huit semaines, est «fixée au 9 avril 2024» a annoncé la Haute Cour de justice dans sa décision rendue mercredi. «Il est désormais temps d’éviter de nouveaux retards et de faire des progrès substantiels dans la résolution du différend», a estimé le juge.

BHP dénonce une décision procédurale sans bien-fondé

Le barrage avait cédé près de la ville de Mariana, dans l’État de Minas Gerais, libérant une gigantesque coulée de boue qui avait totalement submergé le village de Bento Rodrigues, faisant 19 morts et laissant plus de 600 habitants sans domicile. La coulée s’était ensuite répandue jusqu’à l’océan Atlantique sur 650 kilomètres à travers le lit du fleuve Rio Doce. Sur son passage, elle a tué des milliers d’animaux, dévasté des zones de forêt tropicale protégées, et laissé 280’000 personnes sans eau.