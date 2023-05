États-Unis: Un gémissement perturbe le concert: «C’était un bruyant orgasme»

«J’ai vu la fille après (…), et je suppose qu’elle a eu un orgasme parce qu’elle respirait bruyamment. Et son partenaire lui souriait et la regardait, pour ne pas qu’elle se sente honteuse, j’imagine», explique-t-elle. De nombreux autres témoins disent avoir entendu ce fameux gémissement, survenu pendant le deuxième mouvement de la «Symphonie No 5» de Tchaïkovski. Sur Twitter, le compositeur et producteur Magnus Fiennes a évoqué un «orgasme bruyant et complet». Un présumé enregistrement circulant sur les réseaux sociaux a été validé par plusieurs témoins.