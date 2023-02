France : Un gendarme abat son rival puis se donne la mort

Famille des pompiers en deuil

«La famille des sapeurs-pompiers de l’Hérault est en deuil et sous l’émotion ce matin suite à la disparition brutale hier soir (…) du sapeur-pompier professionnel au Corps Départemental des sapeurs-pompiers de l’Hérault» affecté à Montpellier, ont réagi dans un communiqué les pompiers de l’Hérault. Ils apportent «leur soutien à sa famille, à sa compagne et à ses collègues et amis dans ces tragiques et douloureuses circonstances», ont-ils ajouté, en soulignant qu’une «enquête judiciaire est en cours pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame».