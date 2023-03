Guyane (F) : Un gendarme du GIGN tué par des chercheurs d’or illégaux 

Le militaire, âgé de 35 ans, était en opération sur le site d’orpaillage de Dorlin, au centre de ce territoire français d’Amérique latine, où cette activité illégale est source d’importantes pollutions. Le président Emmanuel Macron a fait par de «sa grande émotion» et «salue le courage et la mémoire de ce sous-officier, tombé sous le feu, engagé depuis 2009 au sein de la gendarmerie nationale et qui servait à l’antenne GIGN de Cayenne depuis 2019.»