Genève: Un gène à l’origine de malformations graves du visage

Le syndrome de Goldenhar est une maladie congénitale rare. Elle déforme le visage dans des proportions variables, mais qui peuvent être très graves. Plus précisément, elle provoque une asymétrie faciale, des malformations des appareils auditif et oculaire, des anomalies de la colonne vertébrale et, parfois, un retard mental. L’origine et la transmission de cette affection ont en partie été élucidées par une équipe de chercheurs des universités de Genève (Unige) et de Beihang, en Chine.