Rescapés de la jungle: Un général parrain de la benjamine

Le général colombien ayant dirigé les opérations de recherche des quatre enfants secourus sains et saufs, vendredi, après 40 jours d’errance dans la jungle amazonienne du sud-est de la Colombie, va devenir parrain de la benjamine de la fratrie.

Un autre général sera le parrain du garçon

La petite Cristín, qui a eu un an pendant le périple des quatre frère et sœurs dans la jungle, suscite une empathie particulière du public, avec ses grands yeux noirs sur sa bouille amaigrie. «C’est ce qu’on ressent dans le cœur, dans le sang et au fond de l’âme», a lancé le général Sánchez.