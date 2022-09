Un Genevois dans Objectif Top Chef

Mathieu a grandi en France et vit à Genève depuis un peu plus de six ans.

Cette année, les règles de l’émission diffusée depuis 2014 ont changé. Les candidats doivent préparer des plats commandés par des invités et, pour la première fois, ils sont en binôme. Une source de stress supplémentaire pour Mathieu. «On ne sait pas sur quelle épreuve on va tomber ni pour qui et avec qui on va devoir travailler, le tout avec des ustensiles et une cuisine qu’on ne connaît pas, résume-t-il. Soit on explose en plein vol, soit on a l’intelligence de souffler et de prendre les choses étape par étape.»