Télécommunications : Un Genevois reprend la direction de Swisscom

Après 23 ans de carrière, Urs Schaeppi cédera dès le 1er juin son poste de directeur à Christoph Aeschlimann, 45 ans, actuel responsable de la division Infrastructure, réseau et IT.

Swisscom a annoncé jeudi un changement de direction à venir. Urs Schaeppi, directeur de l’opérateur suisse de télécommunications depuis 9 ans, a pris la décision de quitter son poste à compter du 1er juin 2022, après 23 ans de carrière. Le conseil d’administration a choisi Christoph Aeschlimann, 45 ans, pour lui succéder, informe Swisscom, qui a publié jeudi ses résultats annuels et dont le bénéfice net a bondi de 20% à 1,83 milliard de francs au terme de l’exercice 2021 et le chiffre d’affaires de 0,7% (11,18 milliards).

Habitant à Genève, cet ingénieur en informatique dirige actuellement la division Infrastructure, réseau et IT et est membre de la Direction du groupe Swisscom depuis 2019. Après avoir obtenu un diplôme d’informaticien à l’EPFL, puis un MBA à la McGill University au Canada, il a commencé sa carrière professionnelle chez Odyssey, prestataire de services financiers en tant que développeur logiciel. Avant de rejoindre Swisscom, cet homme qui a grandi à Bâle avant de s’installer à Genève a dirigé le groupe ERNI qui développe des logiciels.

«Christoph Aeschlimann est un spécialiste IT chevronné disposant d’une grande expérience de la conduite et du marché et d’une véritable expertise dans les réseaux et l’infrastructure. Je suis donc ravi d’avoir trouvé en sa personne notre nouveau CEO», s’est réjoui Michael Rechsteiner, président du conseil d’administration.