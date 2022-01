Hockey sur glace : Un génial «airhook» en KHL

Daniil Vovchenko, joueur de Cherepovets en Russie, a inscrit un but de toute beauté contre Ekaterinbourg.

De geste autrefois exceptionnel sur une patinoire, le «airhook» est devenu presque habituel au cours de ces dernières années dans les plus grands championnats de hockey. Pourtant, le geste technique (placer le puck sur sa palette et le «déposer» dans la lucarne depuis derrière le but) est loin d’être facile à exécuter, et la difficulté augmente sensiblement avec le nombre d’adversaires à proximité.