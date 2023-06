Affaire Sophie Le Tan: «Un génie du crime ne serait pas dans le box»

«Je suis bien conscient de la douleur que j’ai infligée à la famille, je sais bien qu’elle ne pourra jamais me pardonner». Avant même la première question, l’accusé prend la parole, pour exprimer une forme de compassion à l’égard des proches de l’étudiante, disparue le 7 septembre 2018.

Condamné pour viol en 2003

Sur leurs bancs, les parties civiles, venues bien plus nombreuses que les jours précédents, ne manifestent aucune réaction. Commence alors une véritable confrontation entre la présidente de la cour, Christine Schlumberger, et celui qui est soupçonné d’assassinat, jugé en récidive criminelle après une première condamnation à 15 ans de réclusion en 2003 pour viol et agression sexuelle.