Un Géorgien de 44 ans retrouvé sans vie dans l’Aar, à Berne

Berne : Un Géorgien de 44 ans retrouvé sans vie dans l’Aar

Selon les informations actuelles, l’homme se trouvait avec d’autres personnes dans la soirée et la nuit du mardi 2 août à Berne, à côté de l’Aar, près de la Blutturm, explique-t-elle. Les circonstances du drame ne sont pas encore claires même si la piste de l’accident est privilégiée. Raison pour laquelle un appel à témoins a été lancé. Toute personne qui aurait fait des observations utiles entre mardi soir et mercredi matin près de la Blutturm à côté de l’Aar et dans les environs est priée de s’annoncer au 031 638 81 11.