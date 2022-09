Un gérant de fortune genevois accusé d’avoir détourné des millions

Genève : Un gérant de fortune accusé d’avoir détourné des dizaines de millions

Un employé d’une banque privée genevoise a été interpellé le 5 septembre dernier. Ce gestionnaire de fortune a été mis en prévention, après avoir été dénoncé par son employeur, la banque Hyposwiss, révèle le magazine « Bilan ». Il est accusé d’abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres. Le prévenu, qui a rejoint l’établissement dans les années 2000, aurait lésé une dizaine de clients pour une somme entre 30 et 40 millions de francs.



Lors de son audition, le cadre a reconnu les faits reprochés et expliqué être tombé dans un engrenage pour masquer des pertes massives liées à l’un des ses principaux clients, en 2015. Le montage aurait été assez complexe pour contourner les règles et procédures internes et tromper la clientèle. C’est finalement un banal contrôle interne qui a permis d’éveiller les soupçons durant l’été. La banque, en pleine croissance et qui gère environ 7 milliards de francs, a déposé plainte le 1er septembre.