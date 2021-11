Vaud – Un geste politique et financier en faveur de la planète

Le taux d’imposition sur le revenu va passer de 67 à 68 points , en 2022 à Morges. Ce point d’impôt supplémentaire sera affecté à la stratégie énergétique 2035 de la commune. L’idée du c onseiller communal vert Pascal Gemperli, acceptée par 45 voix contre 43, a divisé le Législatif morgien. Les élus de gauche ont soutenu l’idée, pas ceux de droite. Le PLR pourrait lancer un référendum populaire sur la question au vu du faible écart e ntre partisans et opposants à cette hausse , acceptée au terme d’un second débat en moins d’un mois.